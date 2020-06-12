Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|11,53
|11,00
|4,82
|Eczacıbaşı İlaç
|5,96
|5,71
|4,38
|MLP Sağlık
|18,17
|17,42
|4,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,49
|13,05
|3,37
|Selçuk Ecza Deposu
|8,49
|8,22
|3,28
|T.S.K.B.
|1,28
|1,24
|3,23
|Deva Holding
|18,37
|17,82
|3,09
|Migros Ticaret
|35,88
|34,82
|3,04
|Karsan Otomotiv
|2,04
|1,98
|3,03
|Akçansa
|12,41
|12,12
|2,39
|Soda Sanayii
|5,86
|5,73
|2,27
|Anadolu Grubu Holding
|19,28
|18,90
|2,01
|Ülker Bisküvi
|23,58
|23,14
|1,90
|Gözde Girişim
|4,65
|4,57
|1,75
|Bizim Mağazaları
|18,75
|18,45
|1,63
|Şekerbank
|1,27
|1,25
|1,60
|Bim Mağazalar
|63,75
|62,90
|1,35
|Hektaş
|14,44
|14,25
|1,33
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,71
|6,63
|1,21
|Şişe Cam
|5,04
|4,98
|1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)