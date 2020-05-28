Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|1,67
|1,52
|9,87
|Bizim Mağazaları
|15,10
|13,90
|8,63
|Gübre Fabrikaları
|21,62
|19,97
|8,26
|İpek Doğal Enerji
|15,13
|14,35
|5,44
|Mavi Giyim
|43,26
|41,48
|4,29
|Koç Holding
|16,37
|15,70
|4,27
|Zorlu Enerji
|1,43
|1,38
|3,62
|Ford Otosan
|64,90
|63,05
|2,93
|MLP Sağlık
|16,72
|16,28
|2,70
|Türk Hava Yolları
|12,64
|12,33
|2,51
|Tüpraş
|85,85
|83,90
|2,32
|Koza Madencilik
|12,65
|12,39
|2,10
|Koza Altın
|75,10
|73,60
|2,04
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,34
|22,04
|1,36
|İş Bankası (C)
|4,93
|4,87
|1,23
|Kardemir (D)
|2,55
|2,52
|1,19
|Garanti Bankası
|7,73
|7,64
|1,18
|Ülker Bisküvi
|24,04
|23,78
|1,09
|Arçelik
|16,53
|16,37
|0,98
|T.S.K.B.
|1,05
|1,04
|0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)