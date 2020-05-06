Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,87
|1,73
|8,09
|İpek Doğal Enerji
|14,24
|13,29
|7,15
|Kardemir (D)
|2,40
|2,26
|6,19
|Alkim Kimya
|70,75
|67,05
|5,52
|Güneş Sigorta
|3,13
|2,97
|5,39
|Koza Madencilik
|12,43
|11,92
|4,28
|Çemtaş
|7,12
|6,84
|4,09
|Klimasan Klima
|16,79
|16,22
|3,51
|Coca Cola İçecek
|36,98
|35,74
|3,47
|Koza Altın
|76,70
|74,20
|3,37
|Vestel
|13,50
|13,16
|2,58
|Aksigorta
|5,88
|5,74
|2,44
|Türk Traktör
|54,90
|53,60
|2,43
|Odaş Elektrik
|1,85
|1,81
|2,21
|Alarko Holding
|4,71
|4,61
|2,17
|Aksa
|6,35
|6,22
|2,09
|Migros Ticaret
|29,36
|28,76
|2,09
|Şekerbank
|1,03
|1,01
|1,98
|Brisa
|8,78
|8,61
|1,97
|Hektaş
|13,40
|13,15
|1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)