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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

20 Mart 2019 Çarşamba 13:28
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Holding0,400,41-2,44
Bim Mağazalar82,5084,20-2,02
Türk Traktör33,4634,14-1,99
Mavi Giyim40,2241,02-1,95
Şok Marketler9,149,31-1,83
Çemtaş5,996,10-1,80
Tat Gıda4,534,61-1,74
Emlak Konut GMYO1,701,73-1,73
Sasa Polyester8,638,78-1,71
Bera Holding1,972,00-1,50
Koza Altın44,5245,08-1,24
İndeks Bilgisayar8,278,37-1,19
Anel Elektrik1,691,71-1,17
İttifak Holding3,513,55-1,13
Aselsan23,2223,48-1,11
Arçelik18,8519,06-1,10
Good-Year3,603,64-1,10
TAV Havalimanları23,5223,77-1,07
Tofaş Oto. Fab.19,4919,70-1,07
Sabancı Holding8,698,78-1,03


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:28
  1. Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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