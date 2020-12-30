Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|28,84
|30,22
|-4,57
|Aksa
|13,92
|14,17
|-1,76
|Ege Endüstri
|1.739,10
|1.770,00
|-1,75
|Aksigorta
|9,24
|9,40
|-1,70
|Kartonsan
|103,20
|104,70
|-1,43
|Logo Yazılım
|126,60
|127,80
|-0,94
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,34
|29,58
|-0,81
|Sasa Polyester
|19,95
|20,10
|-0,75
|Türk Traktör
|164,40
|165,60
|-0,72
|Tofaş Oto Fabrikası
|33,74
|33,96
|-0,65
|Enerjisa Enerji
|12,38
|12,46
|-0,64
|İndeks Bilgisayar
|17,81
|17,92
|-0,61
|Sabancı Holding
|11,36
|11,43
|-0,61
|Netaş Telekomünikasyon
|26,40
|26,56
|-0,60
|Çimsa
|17,85
|17,95
|-0,56
|Akiş GMYO
|3,59
|3,61
|-0,55
|Tüpraş
|108,80
|109,40
|-0,55
|Enka İnşaat
|7,40
|7,43
|-0,40
|Ford Otosan
|125,80
|126,30
|-0,40
|Bizim Mağazaları
|15,54
|15,59
|-0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)