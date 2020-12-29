Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|14,25
|14,82
|-3,85
|Eczacıbaşı İlaç
|7,69
|7,93
|-3,03
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,42
|17,85
|-2,41
|Pınar Süt
|23,72
|24,30
|-2,39
|Bagfaş
|20,20
|20,66
|-2,23
|Halk GMYO
|3,23
|3,30
|-2,12
|MLP Sağlık
|20,26
|20,66
|-1,94
|Şekerbank
|1,54
|1,57
|-1,91
|Ege Endüstri
|1.775,00
|1.804,30
|-1,62
|Logo Yazılım
|130,10
|132,20
|-1,59
|Türkiye Sigorta
|6,56
|6,66
|-1,50
|Good-Year
|8,07
|8,19
|-1,47
|İş GMYO
|2,33
|2,36
|-1,27
|Çemtaş
|16,45
|16,66
|-1,26
|Tekfen Holding
|16,65
|16,86
|-1,25
|Oyak Çimento
|8,55
|8,65
|-1,16
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,98
|45,50
|-1,14
|Hektaş
|17,82
|18,02
|-1,11
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,81
|1,83
|-1,09
|Aksigorta
|9,28
|9,38
|-1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)