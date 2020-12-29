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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:43:57 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu14,2514,82-3,85
Eczacıbaşı İlaç7,697,93-3,03
İş Yatırım Menkul Değerler17,4217,85-2,41
Pınar Süt23,7224,30-2,39
Bagfaş20,2020,66-2,23
Halk GMYO3,233,30-2,12
MLP Sağlık20,2620,66-1,94
Şekerbank1,541,57-1,91
Ege Endüstri1.775,001.804,30-1,62
Logo Yazılım130,10132,20-1,59
Türkiye Sigorta6,566,66-1,50
Good-Year8,078,19-1,47
İş GMYO2,332,36-1,27
Çemtaş16,4516,66-1,26
Tekfen Holding16,6516,86-1,25
Oyak Çimento8,558,65-1,16
ARD Bilişim Teknolojileri44,9845,50-1,14
Hektaş17,8218,02-1,11
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,811,83-1,09
Aksigorta9,289,38-1,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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