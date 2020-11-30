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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:32:45 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO3,273,45-5,22
Ege Endüstri1.548,701.630,00-4,99
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,292,41-4,98
Pegasus58,9561,70-4,46
Çelebi92,9596,50-3,68
TAV Havalimanları19,2519,95-3,51
Kordsa Teknik Tekstil14,3114,81-3,38
Ereğli Demir Çelik11,4311,81-3,22
Çimsa15,3015,80-3,16
Ford Otosan116,00119,70-3,09
Tümosan Motor ve Traktör10,4410,77-3,06
Doğuş Otomotiv27,1027,94-3,01
Mavi Giyim46,8048,20-2,90
Arçelik27,8228,62-2,80
Bursa Çimento8,829,07-2,76
Sasa Polyester16,5917,05-2,70
Bagfaş19,9720,52-2,68
Çemtaş15,0415,45-2,65
Anadolu Efes21,9222,48-2,49
Şişe Cam6,716,88-2,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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