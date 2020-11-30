Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|3,27
|3,45
|-5,22
|Ege Endüstri
|1.548,70
|1.630,00
|-4,99
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,29
|2,41
|-4,98
|Pegasus
|58,95
|61,70
|-4,46
|Çelebi
|92,95
|96,50
|-3,68
|TAV Havalimanları
|19,25
|19,95
|-3,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,31
|14,81
|-3,38
|Ereğli Demir Çelik
|11,43
|11,81
|-3,22
|Çimsa
|15,30
|15,80
|-3,16
|Ford Otosan
|116,00
|119,70
|-3,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,44
|10,77
|-3,06
|Doğuş Otomotiv
|27,10
|27,94
|-3,01
|Mavi Giyim
|46,80
|48,20
|-2,90
|Arçelik
|27,82
|28,62
|-2,80
|Bursa Çimento
|8,82
|9,07
|-2,76
|Sasa Polyester
|16,59
|17,05
|-2,70
|Bagfaş
|19,97
|20,52
|-2,68
|Çemtaş
|15,04
|15,45
|-2,65
|Anadolu Efes
|21,92
|22,48
|-2,49
|Şişe Cam
|6,71
|6,88
|-2,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)