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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:07:14 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kardemir (D)4,724,87-3,08
Good-Year7,447,59-1,98
Yapı ve Kredi Bank.3,053,11-1,93
Yataş11,1211,33-1,85
İş Bankası (C)6,796,91-1,74
Brisa17,8918,16-1,49
Sabancı Holding10,7710,92-1,37
Ereğli Demir Çelik11,3111,45-1,22
Odaş Elektrik3,423,46-1,16
Garanti Bankası9,419,52-1,16
Tümosan Motor ve Traktör11,0411,13-0,81
Akbank6,426,47-0,77
T. Halk Bankası5,395,43-0,74
Borusan Mannesmann15,2115,30-0,59
Enka İnşaat7,227,26-0,55
Aksigorta7,887,92-0,51
Aygaz12,3312,38-0,40
Doğan Holding2,552,56-0,39
Mavi Giyim46,4446,60-0,34
Alkim Kimya14,2814,32-0,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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