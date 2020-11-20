Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|4,72
|4,87
|-3,08
|Good-Year
|7,44
|7,59
|-1,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,05
|3,11
|-1,93
|Yataş
|11,12
|11,33
|-1,85
|İş Bankası (C)
|6,79
|6,91
|-1,74
|Brisa
|17,89
|18,16
|-1,49
|Sabancı Holding
|10,77
|10,92
|-1,37
|Ereğli Demir Çelik
|11,31
|11,45
|-1,22
|Odaş Elektrik
|3,42
|3,46
|-1,16
|Garanti Bankası
|9,41
|9,52
|-1,16
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,04
|11,13
|-0,81
|Akbank
|6,42
|6,47
|-0,77
|T. Halk Bankası
|5,39
|5,43
|-0,74
|Borusan Mannesmann
|15,21
|15,30
|-0,59
|Enka İnşaat
|7,22
|7,26
|-0,55
|Aksigorta
|7,88
|7,92
|-0,51
|Aygaz
|12,33
|12,38
|-0,40
|Doğan Holding
|2,55
|2,56
|-0,39
|Mavi Giyim
|46,44
|46,60
|-0,34
|Alkim Kimya
|14,28
|14,32
|-0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)