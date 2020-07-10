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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-10 14:41:01 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akçansa 13,19 13,88 -4,97
MLP Sağlık 19,97 20,96 -4,72
Coca Cola İçecek 44,42 46,48 -4,43
Özak GMYO 4,12 4,30 -4,19
Karel Elektronik 15,81 16,50 -4,18
Net Holding 2,39 2,49 -4,02
İş GMYO 1,99 2,07 -3,86
GSD Holding 2,06 2,14 -3,74
Emlak Konut GMYO 2,08 2,16 -3,70
Selçuk Ecza Deposu 8,39 8,71 -3,67
Kardemir (D) 2,98 3,09 -3,56
Bagfaş 16,50 17,10 -3,51
Netaş Telekom. 14,92 15,45 -3,43
Şekerbank 1,55 1,60 -3,13
Yataş 8,10 8,36 -3,11
Good-Year 5,37 5,54 -3,07
Bursa Çimento 4,44 4,58 -3,06
İş Fin.Kir. 3,84 3,96 -3,03
Aygaz 11,34 11,69 -2,99
Albaraka Türk 1,62 1,67 -2,99


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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