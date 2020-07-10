Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|13,19
|13,88
|-4,97
|MLP Sağlık
|19,97
|20,96
|-4,72
|Coca Cola İçecek
|44,42
|46,48
|-4,43
|Özak GMYO
|4,12
|4,30
|-4,19
|Karel Elektronik
|15,81
|16,50
|-4,18
|Net Holding
|2,39
|2,49
|-4,02
|İş GMYO
|1,99
|2,07
|-3,86
|GSD Holding
|2,06
|2,14
|-3,74
|Emlak Konut GMYO
|2,08
|2,16
|-3,70
|Selçuk Ecza Deposu
|8,39
|8,71
|-3,67
|Kardemir (D)
|2,98
|3,09
|-3,56
|Bagfaş
|16,50
|17,10
|-3,51
|Netaş Telekom.
|14,92
|15,45
|-3,43
|Şekerbank
|1,55
|1,60
|-3,13
|Yataş
|8,10
|8,36
|-3,11
|Good-Year
|5,37
|5,54
|-3,07
|Bursa Çimento
|4,44
|4,58
|-3,06
|İş Fin.Kir.
|3,84
|3,96
|-3,03
|Aygaz
|11,34
|11,69
|-2,99
|Albaraka Türk
|1,62
|1,67
|-2,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)