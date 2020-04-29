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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

2020-04-29 14:32:27 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 60,40 62,95 -4,05
MLP Sağlık 15,67 16,30 -3,87
Kartonsan 452,00 470,00 -3,83
Anadolu Cam 4,06 4,22 -3,79
Pegasus 50,80 52,50 -3,24
Şişe Cam 4,89 5,02 -2,59
Trakya Cam 3,30 3,38 -2,37
Soda Sanayii 5,81 5,95 -2,35
Şok Marketler 11,82 12,10 -2,31
Gözde Girişim 3,92 4,01 -2,24
Bizim Mağazaları 13,50 13,75 -1,82
TAV Havalimanları 17,75 18,06 -1,72
Ege Endüstri 552,80 561,00 -1,46
Mavi Giyim 41,56 42,12 -1,33
Bim Mağazalar 55,90 56,65 -1,32
Türk Hava Yolları 10,53 10,65 -1,13
Çemtaş 7,41 7,49 -1,07
Reysaş GMYO 5,82 5,88 -1,02
Kardemir (D) 2,21 2,23 -0,90
Gübre Fabrik. 15,89 16,00 -0,69


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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