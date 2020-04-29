Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|60,40
|62,95
|-4,05
|MLP Sağlık
|15,67
|16,30
|-3,87
|Kartonsan
|452,00
|470,00
|-3,83
|Anadolu Cam
|4,06
|4,22
|-3,79
|Pegasus
|50,80
|52,50
|-3,24
|Şişe Cam
|4,89
|5,02
|-2,59
|Trakya Cam
|3,30
|3,38
|-2,37
|Soda Sanayii
|5,81
|5,95
|-2,35
|Şok Marketler
|11,82
|12,10
|-2,31
|Gözde Girişim
|3,92
|4,01
|-2,24
|Bizim Mağazaları
|13,50
|13,75
|-1,82
|TAV Havalimanları
|17,75
|18,06
|-1,72
|Ege Endüstri
|552,80
|561,00
|-1,46
|Mavi Giyim
|41,56
|42,12
|-1,33
|Bim Mağazalar
|55,90
|56,65
|-1,32
|Türk Hava Yolları
|10,53
|10,65
|-1,13
|Çemtaş
|7,41
|7,49
|-1,07
|Reysaş GMYO
|5,82
|5,88
|-1,02
|Kardemir (D)
|2,21
|2,23
|-0,90
|Gübre Fabrik.
|15,89
|16,00
|-0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)