Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,41
|2,55
|-5,49
|Kartonsan
|1.909,90
|1.994,00
|-4,22
|Kardemir (D)
|3,34
|3,41
|-2,05
|Çelebi
|70,10
|71,30
|-1,68
|Eczacıbaşı İlaç
|7,08
|7,20
|-1,67
|Aksa
|8,31
|8,45
|-1,66
|Pegasus
|42,80
|43,44
|-1,47
|TAV Havalimanları
|14,19
|14,40
|-1,46
|Otokar
|178,80
|181,30
|-1,38
|Enerjisa Enerji
|9,30
|9,42
|-1,27
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,40
|11,54
|-1,21
|Aselsan
|17,44
|17,63
|-1,08
|Brisa
|16,20
|16,33
|-0,80
|İskenderun Demir Çelik
|7,56
|7,61
|-0,66
|Türkiye Sigorta
|5,62
|5,65
|-0,53
|Alarko Holding
|6,17
|6,20
|-0,48
|DO-CO
|298,90
|300,20
|-0,43
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,59
|9,63
|-0,42
|Ford Otosan
|111,60
|112,00
|-0,36
|Selçuk Ecza Deposu
|9,41
|9,44
|-0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)