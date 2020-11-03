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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:31:16 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,41 2,55 -5,49
Kartonsan 1.909,90 1.994,00 -4,22
Kardemir (D) 3,34 3,41 -2,05
Çelebi 70,10 71,30 -1,68
Eczacıbaşı İlaç 7,08 7,20 -1,67
Aksa 8,31 8,45 -1,66
Pegasus 42,80 43,44 -1,47
TAV Havalimanları 14,19 14,40 -1,46
Otokar 178,80 181,30 -1,38
Enerjisa Enerji 9,30 9,42 -1,27
Kordsa Teknik Tekstil 11,40 11,54 -1,21
Aselsan 17,44 17,63 -1,08
Brisa 16,20 16,33 -0,80
İskenderun Demir Çelik 7,56 7,61 -0,66
Türkiye Sigorta 5,62 5,65 -0,53
Alarko Holding 6,17 6,20 -0,48
DO-CO 298,90 300,20 -0,43
Tümosan Motor ve Traktör 9,59 9,63 -0,42
Ford Otosan 111,60 112,00 -0,36
Selçuk Ecza Deposu 9,41 9,44 -0,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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