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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:29:52 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tofaş Oto Fabrikası 26,28 27,66 -4,99
Ford Otosan 96,60 100,00 -3,40
Arçelik 26,92 27,80 -3,17
Torunlar GMYO 3,57 3,68 -2,99
Türk Traktör 114,00 117,40 -2,90
Tat Gıda 10,92 11,24 -2,85
Alkim Kimya 13,97 14,36 -2,72
Aksigorta 7,38 7,57 -2,51
Halk GMYO 2,39 2,45 -2,45
Bagfaş 16,87 17,28 -2,37
Bizim Mağazaları 15,89 16,27 -2,34
Migros Ticaret 40,98 41,94 -2,29
Ülker Bisküvi 21,74 22,22 -2,16
Enerjisa Enerji 9,12 9,32 -2,15
Gözde Girişim 5,71 5,83 -2,06
Çelebi 69,75 71,20 -2,04
Doğuş Otomotiv 17,77 18,13 -1,99
Tümosan Motor ve Traktör 10,03 10,23 -1,96
Türk Hava Yolları 9,51 9,69 -1,86
Oyak Çimento 7,46 7,60 -1,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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