Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto Fabrikası
|26,28
|27,66
|-4,99
|Ford Otosan
|96,60
|100,00
|-3,40
|Arçelik
|26,92
|27,80
|-3,17
|Torunlar GMYO
|3,57
|3,68
|-2,99
|Türk Traktör
|114,00
|117,40
|-2,90
|Tat Gıda
|10,92
|11,24
|-2,85
|Alkim Kimya
|13,97
|14,36
|-2,72
|Aksigorta
|7,38
|7,57
|-2,51
|Halk GMYO
|2,39
|2,45
|-2,45
|Bagfaş
|16,87
|17,28
|-2,37
|Bizim Mağazaları
|15,89
|16,27
|-2,34
|Migros Ticaret
|40,98
|41,94
|-2,29
|Ülker Bisküvi
|21,74
|22,22
|-2,16
|Enerjisa Enerji
|9,12
|9,32
|-2,15
|Gözde Girişim
|5,71
|5,83
|-2,06
|Çelebi
|69,75
|71,20
|-2,04
|Doğuş Otomotiv
|17,77
|18,13
|-1,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,03
|10,23
|-1,96
|Türk Hava Yolları
|9,51
|9,69
|-1,86
|Oyak Çimento
|7,46
|7,60
|-1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)