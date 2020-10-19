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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:27:34 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 2,79 2,91 -4,12
Alcatel Lucent Teletaş 31,86 32,78 -2,81
İpek Doğal Enerji 12,52 12,79 -2,11
Petkim 4,54 4,63 -1,94
Doğuş Otomotiv 17,37 17,71 -1,92
Türk Traktör 117,20 119,40 -1,84
Tat Gıda 11,99 12,19 -1,64
ARD Bilişim Teknolojileri 40,74 41,40 -1,59
Tüpraş 81,20 82,45 -1,52
Aksa Enerji 6,75 6,85 -1,46
Kerevitaş Gıda 7,46 7,57 -1,45
Aygaz 12,40 12,55 -1,20
Coca Cola İçecek 54,00 54,65 -1,19
Pınar Et Ve Un 24,64 24,90 -1,04
Enerjisa Enerji 9,34 9,43 -0,95
Bizim Mağazaları 16,77 16,93 -0,95
Ereğli Demir Çelik 9,62 9,71 -0,93
Migros Ticaret 42,98 43,34 -0,83
Doğan Holding 2,44 2,46 -0,81
Net Holding 3,51 3,53 -0,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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