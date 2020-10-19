Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|2,79
|2,91
|-4,12
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,86
|32,78
|-2,81
|İpek Doğal Enerji
|12,52
|12,79
|-2,11
|Petkim
|4,54
|4,63
|-1,94
|Doğuş Otomotiv
|17,37
|17,71
|-1,92
|Türk Traktör
|117,20
|119,40
|-1,84
|Tat Gıda
|11,99
|12,19
|-1,64
|ARD Bilişim Teknolojileri
|40,74
|41,40
|-1,59
|Tüpraş
|81,20
|82,45
|-1,52
|Aksa Enerji
|6,75
|6,85
|-1,46
|Kerevitaş Gıda
|7,46
|7,57
|-1,45
|Aygaz
|12,40
|12,55
|-1,20
|Coca Cola İçecek
|54,00
|54,65
|-1,19
|Pınar Et Ve Un
|24,64
|24,90
|-1,04
|Enerjisa Enerji
|9,34
|9,43
|-0,95
|Bizim Mağazaları
|16,77
|16,93
|-0,95
|Ereğli Demir Çelik
|9,62
|9,71
|-0,93
|Migros Ticaret
|42,98
|43,34
|-0,83
|Doğan Holding
|2,44
|2,46
|-0,81
|Net Holding
|3,51
|3,53
|-0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)