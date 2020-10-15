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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:39:59 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 12,84 13,40 -4,18
Zorlu Enerji 2,95 3,06 -3,59
Tümosan Motor ve Traktör 11,44 11,78 -2,89
Aksa Enerji 6,87 7,07 -2,83
Odaş Elektrik 3,54 3,63 -2,48
Alarko GMYO 18,34 18,77 -2,29
Tekfen Holding 15,29 15,64 -2,24
DO-CO 331,00 338,30 -2,16
Özak GMYO 4,46 4,55 -1,98
Bursa Çimento 6,99 7,13 -1,96
Tüpraş 82,05 83,60 -1,85
Şekerbank 1,74 1,77 -1,69
GSD Holding 2,33 2,37 -1,69
Oyak Çimento 8,30 8,44 -1,66
Petkim 4,77 4,85 -1,65
Aygaz 12,79 13,00 -1,62
Alarko Holding 6,12 6,22 -1,61
Akçansa 14,20 14,43 -1,59
Turkcell 16,64 16,90 -1,54
Tofaş Oto Fabrikası 26,98 27,38 -1,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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