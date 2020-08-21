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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:35:09 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,44 2,52 -3,17
Global Yatırım Holding 4,52 4,64 -2,59
Türk Traktör 89,70 91,55 -2,02
Kartonsan 597,30 609,20 -1,95
Kerevitaş Gıda 5,09 5,16 -1,36
Tümosan Motor ve Traktör 7,68 7,78 -1,29
Ford Otosan 91,05 92,10 -1,14
Hektaş 12,24 12,37 -1,05
Ereğli Demir Çelik 8,91 9,00 -1,00
Aksigorta 7,09 7,16 -0,98
Koza Altın 82,20 83,00 -0,96
Bizim Mağazaları 14,80 14,94 -0,94
T.S.K.B. 1,13 1,14 -0,88
Logo Yazılım 86,25 87,00 -0,86
Net Holding 2,31 2,33 -0,86
Migros Ticaret 38,68 39,00 -0,82
Koza Madencilik 13,31 13,41 -0,75
Çelebi 71,40 71,90 -0,70
Doğuş Otomotiv 15,87 15,98 -0,69
Kardemir (D) 3,08 3,10 -0,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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