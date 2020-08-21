Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,44
|2,52
|-3,17
|Global Yatırım Holding
|4,52
|4,64
|-2,59
|Türk Traktör
|89,70
|91,55
|-2,02
|Kartonsan
|597,30
|609,20
|-1,95
|Kerevitaş Gıda
|5,09
|5,16
|-1,36
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,68
|7,78
|-1,29
|Ford Otosan
|91,05
|92,10
|-1,14
|Hektaş
|12,24
|12,37
|-1,05
|Ereğli Demir Çelik
|8,91
|9,00
|-1,00
|Aksigorta
|7,09
|7,16
|-0,98
|Koza Altın
|82,20
|83,00
|-0,96
|Bizim Mağazaları
|14,80
|14,94
|-0,94
|T.S.K.B.
|1,13
|1,14
|-0,88
|Logo Yazılım
|86,25
|87,00
|-0,86
|Net Holding
|2,31
|2,33
|-0,86
|Migros Ticaret
|38,68
|39,00
|-0,82
|Koza Madencilik
|13,31
|13,41
|-0,75
|Çelebi
|71,40
|71,90
|-0,70
|Doğuş Otomotiv
|15,87
|15,98
|-0,69
|Kardemir (D)
|3,08
|3,10
|-0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)