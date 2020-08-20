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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:37:16 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,43 2,51 -3,19
Mavi Giyim 38,18 39,30 -2,85
Torunlar GMYO 3,48 3,56 -2,25
Özak GMYO 3,66 3,74 -2,14
GSD Holding 2,31 2,36 -2,12
Emlak Konut GMYO 2,02 2,06 -1,94
Koza Madencilik 13,47 13,73 -1,89
İş Finansal Kiralama 3,68 3,75 -1,87
Koç Holding 15,43 15,72 -1,84
Yapı ve Kredi Bankası 2,14 2,18 -1,83
Koza Altın 82,80 84,30 -1,78
Karsan Otomotiv 2,79 2,84 -1,76
Kartonsan 615,00 625,90 -1,74
Arçelik 22,52 22,90 -1,66
Sabancı Holding 8,11 8,24 -1,58
Türk Telekom 7,08 7,19 -1,53
Coca Cola İçecek 44,28 44,96 -1,51
Bim Mağazalar 69,00 70,05 -1,50
İş Yatırım Menkul Değerler 7,34 7,45 -1,48
Ereğli Demir Çelik 8,71 8,84 -1,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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