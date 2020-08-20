Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,43
|2,51
|-3,19
|Mavi Giyim
|38,18
|39,30
|-2,85
|Torunlar GMYO
|3,48
|3,56
|-2,25
|Özak GMYO
|3,66
|3,74
|-2,14
|GSD Holding
|2,31
|2,36
|-2,12
|Emlak Konut GMYO
|2,02
|2,06
|-1,94
|Koza Madencilik
|13,47
|13,73
|-1,89
|İş Finansal Kiralama
|3,68
|3,75
|-1,87
|Koç Holding
|15,43
|15,72
|-1,84
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,14
|2,18
|-1,83
|Koza Altın
|82,80
|84,30
|-1,78
|Karsan Otomotiv
|2,79
|2,84
|-1,76
|Kartonsan
|615,00
|625,90
|-1,74
|Arçelik
|22,52
|22,90
|-1,66
|Sabancı Holding
|8,11
|8,24
|-1,58
|Türk Telekom
|7,08
|7,19
|-1,53
|Coca Cola İçecek
|44,28
|44,96
|-1,51
|Bim Mağazalar
|69,00
|70,05
|-1,50
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,34
|7,45
|-1,48
|Ereğli Demir Çelik
|8,71
|8,84
|-1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)