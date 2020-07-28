Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|5,99
|6,39
|-6,26
|Klimasan Klima
|17,08
|17,63
|-3,12
|Coca Cola İçecek
|46,10
|47,22
|-2,37
|Vakıflar Bankası
|4,69
|4,80
|-2,29
|Net Holding
|2,60
|2,66
|-2,26
|Gübre Fabrikaları
|30,08
|30,74
|-2,15
|Mavi Giyim
|44,24
|45,18
|-2,08
|Yataş
|9,33
|9,52
|-2,00
|Good-Year
|5,67
|5,78
|-1,90
|Migros Ticaret
|42,46
|43,28
|-1,89
|Trakya Cam
|4,15
|4,23
|-1,89
|Netaş Telekomünikasyon
|17,73
|18,07
|-1,88
|Halkbank
|5,62
|5,72
|-1,75
|Albaraka Türk
|1,69
|1,72
|-1,74
|Alkim Kimya
|13,01
|13,24
|-1,74
|Gözde Girişim
|5,85
|5,95
|-1,68
|Çemtaş
|11,47
|11,66
|-1,63
|T.S.K.B.
|1,22
|1,24
|-1,61
|Halk GMYO
|2,48
|2,52
|-1,59
|Kerevitaş Gıda
|5,60
|5,69
|-1,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)