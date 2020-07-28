  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-28 13:30:51 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bursa Çimento 5,99 6,39 -6,26
Klimasan Klima 17,08 17,63 -3,12
Coca Cola İçecek 46,10 47,22 -2,37
Vakıflar Bankası 4,69 4,80 -2,29
Net Holding 2,60 2,66 -2,26
Gübre Fabrikaları 30,08 30,74 -2,15
Mavi Giyim 44,24 45,18 -2,08
Yataş 9,33 9,52 -2,00
Good-Year 5,67 5,78 -1,90
Migros Ticaret 42,46 43,28 -1,89
Trakya Cam 4,15 4,23 -1,89
Netaş Telekomünikasyon 17,73 18,07 -1,88
Halkbank 5,62 5,72 -1,75
Albaraka Türk 1,69 1,72 -1,74
Alkim Kimya 13,01 13,24 -1,74
Gözde Girişim 5,85 5,95 -1,68
Çemtaş 11,47 11,66 -1,63
T.S.K.B. 1,22 1,24 -1,61
Halk GMYO 2,48 2,52 -1,59
Kerevitaş Gıda 5,60 5,69 -1,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı