Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Enka İnşaat
|6,32
|6,49
|-2,62
|Alkim Kimya
|13,37
|13,72
|-2,55
|Halkbank
|6,33
|6,45
|-1,86
|Klimasan Klima
|16,64
|16,82
|-1,07
|Vakıflar Bankası
|5,29
|5,34
|-0,94
|Mavi Giyim
|48,96
|49,42
|-0,93
|Good-Year
|5,34
|5,38
|-0,74
|İş Bankası (C)
|5,49
|5,53
|-0,72
|Aksigorta
|6,61
|6,65
|-0,60
|Akbank
|6,14
|6,17
|-0,49
|Brisa
|12,33
|12,39
|-0,48
|Ülker Bisküvi
|24,80
|24,90
|-0,40
|Akçansa
|12,43
|12,48
|-0,40
|Reysaş GMYO
|5,25
|5,27
|-0,38
|Yataş
|8,11
|8,14
|-0,37
|MLP Sağlık
|18,61
|18,66
|-0,27
|Çelebi
|79,65
|79,85
|-0,25
|Kerevitaş Gıda
|4,32
|4,33
|-0,23
|Koza Madencilik
|13,41
|13,44
|-0,22
|Hektaş
|14,10
|14,13
|-0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)