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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-23 14:22:27 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Enka İnşaat 6,32 6,49 -2,62
Alkim Kimya 13,37 13,72 -2,55
Halkbank 6,33 6,45 -1,86
Klimasan Klima 16,64 16,82 -1,07
Vakıflar Bankası 5,29 5,34 -0,94
Mavi Giyim 48,96 49,42 -0,93
Good-Year 5,34 5,38 -0,74
İş Bankası (C) 5,49 5,53 -0,72
Aksigorta 6,61 6,65 -0,60
Akbank 6,14 6,17 -0,49
Brisa 12,33 12,39 -0,48
Ülker Bisküvi 24,80 24,90 -0,40
Akçansa 12,43 12,48 -0,40
Reysaş GMYO 5,25 5,27 -0,38
Yataş 8,11 8,14 -0,37
MLP Sağlık 18,61 18,66 -0,27
Çelebi 79,65 79,85 -0,25
Kerevitaş Gıda 4,32 4,33 -0,23
Koza Madencilik 13,41 13,44 -0,22
Hektaş 14,10 14,13 -0,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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