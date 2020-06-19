  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:26:54 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 2,36 2,43 -2,88
Deva Holding 19,59 20,06 -2,34
Reysaş GMYO 5,19 5,31 -2,26
Global Yatırım Holding 3,92 4,01 -2,24
Vestel 16,38 16,74 -2,15
Brisa 12,07 12,32 -2,03
Selçuk Ecza Deposu 8,71 8,87 -1,80
Emlak Konut GMYO 1,87 1,90 -1,58
Özak GMYO 3,80 3,86 -1,55
Yataş 8,04 8,15 -1,35
Torunlar GMYO 3,13 3,17 -1,26
Türk Telekom 7,94 8,04 -1,24
Otokar 141,30 143,00 -1,19
Çemtaş 8,35 8,45 -1,18
Gözde Girişim 4,58 4,63 -1,08
MLP Sağlık 18,71 18,91 -1,06
Şok Marketler 12,95 13,07 -0,92
Anadolu Grubu Holding 19,49 19,66 -0,86
Enerjisa Enerji 8,23 8,30 -0,84
Eczacıbaşı İlaç 6,11 6,16 -0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı