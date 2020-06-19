Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|2,36
|2,43
|-2,88
|Deva Holding
|19,59
|20,06
|-2,34
|Reysaş GMYO
|5,19
|5,31
|-2,26
|Global Yatırım Holding
|3,92
|4,01
|-2,24
|Vestel
|16,38
|16,74
|-2,15
|Brisa
|12,07
|12,32
|-2,03
|Selçuk Ecza Deposu
|8,71
|8,87
|-1,80
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|1,90
|-1,58
|Özak GMYO
|3,80
|3,86
|-1,55
|Yataş
|8,04
|8,15
|-1,35
|Torunlar GMYO
|3,13
|3,17
|-1,26
|Türk Telekom
|7,94
|8,04
|-1,24
|Otokar
|141,30
|143,00
|-1,19
|Çemtaş
|8,35
|8,45
|-1,18
|Gözde Girişim
|4,58
|4,63
|-1,08
|MLP Sağlık
|18,71
|18,91
|-1,06
|Şok Marketler
|12,95
|13,07
|-0,92
|Anadolu Grubu Holding
|19,49
|19,66
|-0,86
|Enerjisa Enerji
|8,23
|8,30
|-0,84
|Eczacıbaşı İlaç
|6,11
|6,16
|-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)