Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|78,55
|80,50
|-2,42
|Reysaş GMYO
|4,99
|5,07
|-1,58
|Torunlar GMYO
|2,95
|2,99
|-1,34
|Doğuş Otomotiv
|12,58
|12,74
|-1,26
|Aksigorta
|6,44
|6,52
|-1,23
|Yataş
|7,57
|7,66
|-1,17
|Alarko GMYO
|14,65
|14,82
|-1,15
|Koza Madencilik
|12,38
|12,52
|-1,12
|Turkcell
|14,18
|14,34
|-1,12
|İpek Doğal Enerji
|13,91
|14,06
|-1,07
|İş GMYO
|1,87
|1,89
|-1,06
|Koza Altın
|76,20
|77,00
|-1,04
|Halk GMYO
|1,92
|1,94
|-1,03
|TAV Havalimanları
|19,31
|19,50
|-0,97
|Türk Hava Yolları
|12,40
|12,52
|-0,96
|Özak GMYO
|3,37
|3,40
|-0,88
|Coca Cola İçecek
|40,46
|40,82
|-0,88
|Anadolu Efes
|19,20
|19,37
|-0,88
|Netaş Telekomünikasyon
|14,05
|14,16
|-0,78
|Ereğli Demir Çelik
|8,52
|8,58
|-0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)