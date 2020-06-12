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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:34:30 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 78,55 80,50 -2,42
Reysaş GMYO 4,99 5,07 -1,58
Torunlar GMYO 2,95 2,99 -1,34
Doğuş Otomotiv 12,58 12,74 -1,26
Aksigorta 6,44 6,52 -1,23
Yataş 7,57 7,66 -1,17
Alarko GMYO 14,65 14,82 -1,15
Koza Madencilik 12,38 12,52 -1,12
Turkcell 14,18 14,34 -1,12
İpek Doğal Enerji 13,91 14,06 -1,07
İş GMYO 1,87 1,89 -1,06
Koza Altın 76,20 77,00 -1,04
Halk GMYO 1,92 1,94 -1,03
TAV Havalimanları 19,31 19,50 -0,97
Türk Hava Yolları 12,40 12,52 -0,96
Özak GMYO 3,37 3,40 -0,88
Coca Cola İçecek 40,46 40,82 -0,88
Anadolu Efes 19,20 19,37 -0,88
Netaş Telekomünikasyon 14,05 14,16 -0,78
Ereğli Demir Çelik 8,52 8,58 -0,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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