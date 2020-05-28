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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:24:31 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karel Elektronik 15,50 16,65 -6,91
Tat Gıda 9,04 9,50 -4,84
Netaş Telekomünikasyon 14,84 15,54 -4,50
Selçuk Ecza Deposu 8,50 8,83 -3,74
Alkim Kimya 12,13 12,50 -2,96
Doğuş Otomotiv 10,25 10,56 -2,94
Kerevitaş Gıda 3,97 4,09 -2,93
Deva Holding 18,12 18,61 -2,63
Şok Marketler 11,90 12,21 -2,54
Sarkuysan 5,57 5,71 -2,45
Aksigorta 6,39 6,54 -2,29
Enerjisa Enerji 7,91 8,09 -2,22
Global Yatırım Holding 3,54 3,62 -2,21
Eczacıbaşı Yatırım 12,13 12,40 -2,18
Net Holding 2,28 2,33 -2,15
Anadolu Hayat Emeklilik 6,53 6,67 -2,10
Bim Mağazalar 61,50 62,80 -2,07
Reysaş GMYO 4,90 5,00 -2,00
Logo Yazılım 76,25 77,80 -1,99
Aksa Enerji 4,53 4,62 -1,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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