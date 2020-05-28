Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karel Elektronik
|15,50
|16,65
|-6,91
|Tat Gıda
|9,04
|9,50
|-4,84
|Netaş Telekomünikasyon
|14,84
|15,54
|-4,50
|Selçuk Ecza Deposu
|8,50
|8,83
|-3,74
|Alkim Kimya
|12,13
|12,50
|-2,96
|Doğuş Otomotiv
|10,25
|10,56
|-2,94
|Kerevitaş Gıda
|3,97
|4,09
|-2,93
|Deva Holding
|18,12
|18,61
|-2,63
|Şok Marketler
|11,90
|12,21
|-2,54
|Sarkuysan
|5,57
|5,71
|-2,45
|Aksigorta
|6,39
|6,54
|-2,29
|Enerjisa Enerji
|7,91
|8,09
|-2,22
|Global Yatırım Holding
|3,54
|3,62
|-2,21
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,13
|12,40
|-2,18
|Net Holding
|2,28
|2,33
|-2,15
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,53
|6,67
|-2,10
|Bim Mağazalar
|61,50
|62,80
|-2,07
|Reysaş GMYO
|4,90
|5,00
|-2,00
|Logo Yazılım
|76,25
|77,80
|-1,99
|Aksa Enerji
|4,53
|4,62
|-1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)