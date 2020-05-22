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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:39:15 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aygaz 10,61 11,00 -3,55
Aksa Enerji 4,58 4,69 -2,35
Netaş Telekomünikasyon 14,25 14,54 -1,99
Alkim Kimya 12,13 12,37 -1,94
Tofaş Oto Fabrikası 21,18 21,50 -1,49
Gübre Fabrikaları 20,10 20,40 -1,47
Mavi Giyim 40,98 41,58 -1,44
Gözde Girişim 3,95 4,00 -1,25
Türk Traktör 60,95 61,70 -1,22
Kordsa Teknik Tekstil 11,03 11,16 -1,16
İpek Doğal Enerji 14,34 14,50 -1,10
Çemtaş 7,40 7,48 -1,07
Akçansa 7,87 7,95 -1,01
Tekfen Holding 13,80 13,94 -1,00
Ereğli Demir Çelik 8,10 8,18 -0,98
Bursa Çimento 4,09 4,13 -0,97
T.S.K.B. 1,03 1,04 -0,96
Yataş 7,33 7,40 -0,95
Şekerbank 1,07 1,08 -0,93
Arçelik 15,48 15,62 -0,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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