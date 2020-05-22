Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aygaz
|10,61
|11,00
|-3,55
|Aksa Enerji
|4,58
|4,69
|-2,35
|Netaş Telekomünikasyon
|14,25
|14,54
|-1,99
|Alkim Kimya
|12,13
|12,37
|-1,94
|Tofaş Oto Fabrikası
|21,18
|21,50
|-1,49
|Gübre Fabrikaları
|20,10
|20,40
|-1,47
|Mavi Giyim
|40,98
|41,58
|-1,44
|Gözde Girişim
|3,95
|4,00
|-1,25
|Türk Traktör
|60,95
|61,70
|-1,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,03
|11,16
|-1,16
|İpek Doğal Enerji
|14,34
|14,50
|-1,10
|Çemtaş
|7,40
|7,48
|-1,07
|Akçansa
|7,87
|7,95
|-1,01
|Tekfen Holding
|13,80
|13,94
|-1,00
|Ereğli Demir Çelik
|8,10
|8,18
|-0,98
|Bursa Çimento
|4,09
|4,13
|-0,97
|T.S.K.B.
|1,03
|1,04
|-0,96
|Yataş
|7,33
|7,40
|-0,95
|Şekerbank
|1,07
|1,08
|-0,93
|Arçelik
|15,48
|15,62
|-0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)