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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:32:39 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 17,99 18,50 -2,76
Pegasus 53,70 55,05 -2,45
Sasa Polyester 10,10 10,27 -1,66
Enerjisa Enerji 8,11 8,24 -1,58
Çelebi 87,85 89,00 -1,29
Bim Mağazalar 61,60 62,10 -0,81
Halkbank 5,34 5,38 -0,74
MLP Sağlık 16,23 16,35 -0,73
Tat Gıda 8,32 8,38 -0,72
Çemtaş 7,60 7,65 -0,65
Eczacıbaşı İlaç 5,75 5,78 -0,52
Doğan Holding 1,92 1,93 -0,52
Eczacıbaşı Yatırım 12,08 12,14 -0,49
Otokar 139,40 140,00 -0,43
Garanti Bankası 7,73 7,75 -0,26
Kerevitaş Gıda 4,14 4,15 -0,24
Sabancı Holding 8,33 8,35 -0,24
Ege Endüstri 553,90 555,00 -0,20
Tüpraş 81,20 81,35 -0,18
Deva Holding 18,02 18,05 -0,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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