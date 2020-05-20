Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|17,99
|18,50
|-2,76
|Pegasus
|53,70
|55,05
|-2,45
|Sasa Polyester
|10,10
|10,27
|-1,66
|Enerjisa Enerji
|8,11
|8,24
|-1,58
|Çelebi
|87,85
|89,00
|-1,29
|Bim Mağazalar
|61,60
|62,10
|-0,81
|Halkbank
|5,34
|5,38
|-0,74
|MLP Sağlık
|16,23
|16,35
|-0,73
|Tat Gıda
|8,32
|8,38
|-0,72
|Çemtaş
|7,60
|7,65
|-0,65
|Eczacıbaşı İlaç
|5,75
|5,78
|-0,52
|Doğan Holding
|1,92
|1,93
|-0,52
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,08
|12,14
|-0,49
|Otokar
|139,40
|140,00
|-0,43
|Garanti Bankası
|7,73
|7,75
|-0,26
|Kerevitaş Gıda
|4,14
|4,15
|-0,24
|Sabancı Holding
|8,33
|8,35
|-0,24
|Ege Endüstri
|553,90
|555,00
|-0,20
|Tüpraş
|81,20
|81,35
|-0,18
|Deva Holding
|18,02
|18,05
|-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)