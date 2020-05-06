Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|15,25
|16,03
|-4,87
|Akçansa
|7,73
|8,06
|-4,09
|Tekfen Holding
|13,63
|14,04
|-2,92
|Bursa Çimento
|3,69
|3,79
|-2,64
|Kerevitaş Gıda
|4,15
|4,26
|-2,58
|MLP Sağlık
|15,36
|15,66
|-1,92
|İş GMYO
|1,59
|1,62
|-1,85
|Doğuş Otomotiv
|9,62
|9,78
|-1,64
|Anadolu Efes
|17,93
|18,20
|-1,48
|Ford Otosan
|59,80
|60,70
|-1,48
|Otokar
|125,30
|127,00
|-1,34
|Pegasus
|52,75
|53,45
|-1,31
|Reysaş GMYO
|5,18
|5,23
|-0,96
|Tat Gıda
|7,30
|7,37
|-0,95
|Kartonsan
|430,90
|435,00
|-0,94
|Çimsa
|7,53
|7,60
|-0,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,90
|10,99
|-0,82
|Tüpraş
|86,00
|86,70
|-0,81
|Selçuk Ecza Deposu
|7,39
|7,45
|-0,81
|Mavi Giyim
|40,50
|40,82
|-0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)