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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:32:10 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 15,25 16,03 -4,87
Akçansa 7,73 8,06 -4,09
Tekfen Holding 13,63 14,04 -2,92
Bursa Çimento 3,69 3,79 -2,64
Kerevitaş Gıda 4,15 4,26 -2,58
MLP Sağlık 15,36 15,66 -1,92
İş GMYO 1,59 1,62 -1,85
Doğuş Otomotiv 9,62 9,78 -1,64
Anadolu Efes 17,93 18,20 -1,48
Ford Otosan 59,80 60,70 -1,48
Otokar 125,30 127,00 -1,34
Pegasus 52,75 53,45 -1,31
Reysaş GMYO 5,18 5,23 -0,96
Tat Gıda 7,30 7,37 -0,95
Kartonsan 430,90 435,00 -0,94
Çimsa 7,53 7,60 -0,92
Kordsa Teknik Tekstil 10,90 10,99 -0,82
Tüpraş 86,00 86,70 -0,81
Selçuk Ecza Deposu 7,39 7,45 -0,81
Mavi Giyim 40,50 40,82 -0,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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