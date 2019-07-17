Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:31
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değerkaybeden 8 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|14,13
|14,34
|-1,46
|Kerevitaş Gıda
|1,92
|1,94
|-1,03
|Doğan Holding
|1,22
|1,23
|-0,81
|Hektaş
|13,39
|13,49
|-0,74
|Enka İnşaat
|5,85
|5,87
|-0,34
|Enerjisa Enerji
|6,14
|6,16
|-0,32
|Vestel
|9,68
|9,70
|-0,21
|Turkcell
|13,30
|13,31
|-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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