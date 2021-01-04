Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|91,10
|95,55
|-4,66
|Gübre Fabrikaları
|83,15
|86,05
|-3,37
|Doğuş Otomotiv
|28,18
|28,74
|-1,95
|Selçuk Ecza Deposu
|13,41
|13,65
|-1,76
|Aksa
|14,34
|14,59
|-1,71
|Konya Çimento
|1.121,50
|1.130,00
|-0,75
|Yataş
|14,37
|14,45
|-0,55
|Netaş Telekomünikasyon
|27,94
|28,08
|-0,50
|İskenderun Demir Çelik
|10,09
|10,11
|-0,20
|TAV Havalimanları
|21,26
|21,30
|-0,19
|Pegasus
|74,55
|74,60
|-0,07
|Ereğli Demir Çelik
|14,92
|14,93
|-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)