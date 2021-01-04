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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:38:24 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan91,1095,55-4,66
Gübre Fabrikaları83,1586,05-3,37
Doğuş Otomotiv28,1828,74-1,95
Selçuk Ecza Deposu13,4113,65-1,76
Aksa14,3414,59-1,71
Konya Çimento1.121,501.130,00-0,75
Yataş14,3714,45-0,55
Netaş Telekomünikasyon27,9428,08-0,50
İskenderun Demir Çelik10,0910,11-0,20
TAV Havalimanları21,2621,30-0,19
Pegasus74,5574,60-0,07
Ereğli Demir Çelik14,9214,93-0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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