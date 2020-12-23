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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:34:47 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO3,734,14-9,90
Akiş GMYO3,693,80-2,89
ARD Bilişim Teknolojileri46,4247,26-1,78
Ereğli Demir Çelik14,0114,20-1,34
Logo Yazılım123,10124,50-1,12
Karel Elektronik21,3421,56-1,02
İskenderun Demir Çelik9,9810,07-0,89
İş Yatırım Menkul Değerler15,8315,94-0,69
Alcatel Lucent Teletaş28,3628,52-0,56
Albaraka Türk2,012,02-0,50
Tümosan Motor ve Traktör14,1814,23-0,35
Net Holding3,503,51-0,28
Aksigorta8,888,90-0,22
Selçuk Ecza Deposu15,1015,13-0,20
Kardemir (D)5,365,37-0,19
Ford Otosan125,40125,60-0,16
Yataş13,2513,26-0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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