Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|3,73
|4,14
|-9,90
|Akiş GMYO
|3,69
|3,80
|-2,89
|ARD Bilişim Teknolojileri
|46,42
|47,26
|-1,78
|Ereğli Demir Çelik
|14,01
|14,20
|-1,34
|Logo Yazılım
|123,10
|124,50
|-1,12
|Karel Elektronik
|21,34
|21,56
|-1,02
|İskenderun Demir Çelik
|9,98
|10,07
|-0,89
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,83
|15,94
|-0,69
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,36
|28,52
|-0,56
|Albaraka Türk
|2,01
|2,02
|-0,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,18
|14,23
|-0,35
|Net Holding
|3,50
|3,51
|-0,28
|Aksigorta
|8,88
|8,90
|-0,22
|Selçuk Ecza Deposu
|15,10
|15,13
|-0,20
|Kardemir (D)
|5,36
|5,37
|-0,19
|Ford Otosan
|125,40
|125,60
|-0,16
|Yataş
|13,25
|13,26
|-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)