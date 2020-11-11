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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:32:43 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 80,80 83,40 -3,12
DO-CO 353,30 363,10 -2,70
Türk Hava Yolları 11,32 11,50 -1,57
TAV Havalimanları 16,87 17,11 -1,40
Bagfaş 17,24 17,43 -1,09
Tümosan Motor ve Traktör 10,80 10,90 -0,92
Mavi Giyim 43,06 43,44 -0,87
Pegasus 53,10 53,40 -0,56
Kordsa Teknik Tekstil 12,73 12,80 -0,55
Arçelik 27,76 27,90 -0,50
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,17 2,18 -0,46
Koza Altın 76,65 76,85 -0,26
Koza Madencilik 12,51 12,54 -0,24
Sabancı Holding 9,44 9,46 -0,21
Tat Gıda 10,71 10,73 -0,19
MLP Sağlık 17,70 17,73 -0,17
Migros Ticaret 39,18 39,22 -0,10
Türk Traktör 128,60 128,70 -0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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