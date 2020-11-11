Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|80,80
|83,40
|-3,12
|DO-CO
|353,30
|363,10
|-2,70
|Türk Hava Yolları
|11,32
|11,50
|-1,57
|TAV Havalimanları
|16,87
|17,11
|-1,40
|Bagfaş
|17,24
|17,43
|-1,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,80
|10,90
|-0,92
|Mavi Giyim
|43,06
|43,44
|-0,87
|Pegasus
|53,10
|53,40
|-0,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,73
|12,80
|-0,55
|Arçelik
|27,76
|27,90
|-0,50
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,17
|2,18
|-0,46
|Koza Altın
|76,65
|76,85
|-0,26
|Koza Madencilik
|12,51
|12,54
|-0,24
|Sabancı Holding
|9,44
|9,46
|-0,21
|Tat Gıda
|10,71
|10,73
|-0,19
|MLP Sağlık
|17,70
|17,73
|-0,17
|Migros Ticaret
|39,18
|39,22
|-0,10
|Türk Traktör
|128,60
|128,70
|-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)