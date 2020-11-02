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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:31:48 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ARD Bilişim Teknolojileri 34,36 35,40 -2,94
Pınar Et Ve Un 23,98 24,50 -2,12
Arçelik 26,68 26,88 -0,74
Sasa Polyester 15,24 15,30 -0,39
TAV Havalimanları 13,74 13,79 -0,36
Tofaş Oto Fabrikası 26,68 26,72 -0,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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