Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akiş GMYO
|3,30
|3,34
|-1,20
|Çimsa
|13,57
|13,65
|-0,59
|Enerjisa Enerji
|8,82
|8,84
|-0,23
|Logo Yazılım
|95,20
|95,40
|-0,21
|Çemtaş
|14,83
|14,84
|-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)