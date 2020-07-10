Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|492,00
|469,00
|4,90
|Borusan Mannesmann
|12,10
|11,55
|4,76
|Karsan Otomotiv
|3,26
|3,19
|2,19
|Kerevitaş Gıda
|4,84
|4,76
|1,68
|Türk Traktör
|89,20
|88,30
|1,02
|Çelebi
|75,40
|74,65
|1,00
|Sasa Polyester
|10,91
|10,84
|0,65
|Logo Yazılım
|87,80
|87,30
|0,57
|Türk Hava Yolları
|11,61
|11,55
|0,52
|Anadolu Grubu Holding
|20,20
|20,12
|0,40
|Turkcell
|15,79
|15,74
|0,32
|Trakya Cam
|4,64
|4,63
|0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)