Günün iftar menüsü | Ramazan menüsü

Ramazanda bütün gün aç kalsakda sofraya oturup su içtikten sonra üzerimize bir rehavet çöküyor. Bu midenin bütün gün boş kalması sonucu, yeni bir çalışma için enerjiyi kullanmasından kaynaklıdır. Dolayısıyla fazla yememek ve mideyi rahatsız etmemek gerekir. E haliyle yemekleride az miktarda yapmak önemli!

Yukarıdaki yazıdan sonra, ağır bir ramazan menüsü yemek istemeyeceğiniz için, en hafif iftar menüsünü sizler için derledik. İşte tariflar...

Kolay ezogelin çorbası

Malzemeler

1 yemek kaşığı pirinç

1 su bardağı mercimek

1 tatlı kaşığı bulgur

1 orta boy soğan

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı tuz

2 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı nane

1 yemek kaşığı tereyağı

2 litre kaynar su

Düdüklü tencerenin içerisine yağı alın. Soğan ve salçayı düdüklüde hafifçe kavurun.

Pirinç, bulgur ve mercimeği düdüklüye yıkadıktan sonra boşaltın. Üzerine 2 litre kaynar suyu döküp, 10 dakika kaynamaya bırakın.

İndirdikten sonra baharatları koyarak 1 dakika kaynatıp ocaktan alın.

Dilerseniz üzerine yağ ve pulbiber kızdırarak servis edebilirsiniz.

Fırında soslu tavuk

Malzemeler

2-3 parça göğüs eti ya da 5-6 tane but (isteğe göre)

3 yemek kaşığı yoğurt (sulu olmayan kısımlarından)

yarım çay bardağı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı salça

pul biber

nane

kekik

tuz

sarımsak

Tavuk haricindeki malzemeleri bir kaba alıp karıştırın. İçerisine tavukları ekleyerek harmanlayın ve 10-15 dakşka buzdolabında bekletin. 250 derecelik fırında 45-50 dakşka kadar pişirin.

Yoğurtlu patates çanakları

Malzemeler

10 - 15 adet minik patates

4 yemek kaşığı yoğurt

1 közlenmiş kırmızı biber

taze soğan

tuz, karabiber

isteğe göre mayonez

1 çay bardağı kaşar peyniri

Yapılışı

Patatesleri tencereye alıp üzerine su gelecek şekilde ocağa alın. Hafif ateşte çatlamamasına özen göstererek haşlayın.

Çıkan patateslerin tepelerini kesip içlerini oyun. Diplerine rendelenmiş kaşarlardan bir miktar ekleyerek karıştırın.

İçinden çıkan patatesleri derin bir kaseye alıp ezin. Üzerine yoğurt, baharatlar, köz biber ve taze soğanı ilave edin. İsterseniz mayonez ve hardal sosu da ilave edebilirsiniz.

Patateslerin içlerini tekrar bu harç ile doldurun ve servis edin.

Kupta çilekli güllaç

Malzemeler

400 gram güllaç

2 litre süt

2 su bardağı toz şeker

Arası için;

1,5 çay bardağı kadar dövülmüş ceviz

Servis için;

Çilek sos

10-20 adet çilek

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı şeker

Sütü derin bir tencereye alın ve içerisine şekeri ilave edin. Şeker eriyip, süt bir taşım kaynayana kadar, ara sıra karıştırın ve ardından ocaktan alın.

Kupların boyutlarına, yapılacak olan güllacı sayısına göre değişiklik gösterse de 6-8 kişilik bir servis hazırlayabilirsiniz.

Eli yakmayacak dereceye gelen sütü, güllacı hazırlayacağınız kupların dibine 2 yemek kaşığı kadar dökün.

Güllaç yapraklarını elinizin yarısı olacak şekilde kırın ve tencerede ıslatıp, kuplara yerleştirin.Ortasına geldiğinizde dövülmüş cevizi serptikten sonra, üzerine aynı şekilde yapraklarını dizmeye devam edin.

İşlem bittikten sonra streç filmle kaplayıp, minimum 4 saat kadar dolapta dinlendirin ve servis edeceğiniz esnada bir bardak süt ve şeker karışımını harmanlayarak üzerine gezdirin.

Çilek sosu ve çilek dilimlerini, bir parça ceviz içiyle servis edebilirsiniz.