Günün iftar menüsü | Ramazan menüleri ve tarifleri

Günün iftar menüsünü sizler için derledik. Yoğurtlu bakla çorbası, kağıt kebabı, humus ve çilek jöleli pastanın tariflerinide yazımızın detayında bulabilirsiniz. Dilerseniz diğer iftar menülerine bakıp, farklı listeler oluşturabilirsiniz. Şimdiden hayırlı iftarlar...

Yoğurtlu bakla çorbası

Malzemeler

50 gr bakla

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

4~5 taze soğan

2 dal dereotu

6 su bardağı sıcak et suyu

1 çorba kaşığı un

1 limonun suyu

tuz, pulbiber

Terbiye için;

1 yumurta

2.5 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı yoğurt

Öncelikle baklaların uçlarını koparıp iyice temizleyin.

Kararmasını önlemek için bir çorba kaşığı un ve limon suyu ile harmanlanmış su içinde 10 dakika bekletin.

Sıvıyağıtencereye alın ve baklaları ilave edip kavurun.

Taze soğan, sıcak et suyu ve tuzu ilave edip sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirin.

En son un, yumurta ve yoğurdu bir kasede çırpın. Bir kepçe kadar çorba suyunu azar azar ekleyip karıştırın. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın.

Kağıt kebabı

Malzemeler

500 gr dana kuşbaşı

1 havuç

1 patates

1 patlıcan

1 domates

1 su bardağı bezelye

10 tane arpacık soğan

yarım çay bardağı sıvıyağ

domates ve biber salçası

tuz, karabiber, kekik, kırmızı biber

Öncelikle soğanları ve kuşbaşı etleri tencereye alın. Sıvıyağı ekleyip kavurun. Etler suyunu saldıktan sonra 1 su bardağı sıcak su ilave edin. 10 dakika kadar yemeğin suyla pişmesini sağlayın.

Bir kenarda patates,patlıcan, havucu ve domatesi doğrayıp etlerin üzerine dökün. Sebzeler yumuşayınca da bezelyeyi ve baharatları ekleyerek bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın.

Kağıtlara porsiyonluk olarak ayırın. 200 derecede 15-20 dakika kadar pişirin.

Humus

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış nohut

6 yemek kaşığı tahin

1 çay kaşığı kimyon

yarım limon suyu

3 diş sarımsak

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Haşlamış olduğunuz nohutları blenderdan geçirerek üzerine bütün malzemeleri ekleyin ve püre haline gelene kadar geçirin. Eğer blendera sığmayacak durumdaysa, her malzemeyi yarım yarım koyarak, daha sonra kalanlara da aynı işlemi uygulayarak homojen bir karışım elde edin.

İsteğe bağlı üzerine yağ ve pul biberle sos yapıp servis edebilirsiniz.

Çilek jöleli kremalı pasta

Malzemeler

Taban malzemeleri;

30-40 adet kakaolu veya sade bisküvi

1 kahve fincanı kahve

1 tatlı kaşığı tereyağı

Krema malzemeleri;

Yarım su bardağı un

yarım su bardağı nişasta

1 su bardağından 2 parmak eksik şeker

1 yumurta sarısı

5 su bardağı süt

1 paket toz vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağ

150 gram labne peyniri ya da toz kremşanti

Jöle malzemeleri;

1 paket çilekli jöle (100 gram)

3 su bardağı sıcak su

10-15 adet çilek

Tabanı için; Bisküvileri blenderdan geçirin ve toz haline getirin. Derin bir kaseye bisküvileri alın. Üzerine, yaptığınız bir fincan kadar kahveyi ve tereyağını ilave edin. Karıştırıp bir hamur elde edin. Kelepçeli bir kalıbı yağlı kağıt ile hazırlayın ve tabanına bu hamuru yayın. Bir bardak yardımıyla sıkıştırın ve bastırın.

Kreması için; Öncelikle süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını koyup iyice çırpın. Homojen bir kıvam elde edin ve ocağa alın. Kaynamaya başlayınca tereyağı ve vanilyayı içerisine ekleyip ocaktan alın.

Soğuması için kenara alın. Ara sıra gidip gelip karıştırarak, üzerinin kabuk bağlamadan soğumasını sağlayın. Sıcağı çıktıktan sonra içerisine toz kremşanti veya labne peyniri ilave edip, blenderdan geçirin. Bisküvi tabanının üzerine bu kremayı yayın.



Jöle için; Bir kap içerisinde sıcak su ile jöleyi açın. Kremanın üzerine çilekleri dizin ve jöleyi çileklerin üstüne dökün. Ortalama 3-4 saat kadar dolapta bekletin ve servis edin.