Günün iftar menüsü | Bugün iftara ne pişirsem?

Günün iftar menüsünü ve tariflerini gönül rahatlığıyla uğygulayabilirsiniz. Diğer menülerimize göz atmayı unutmayın!

Yayla çorbası

Malzemeler

2 su bardağı yoğurt

1 yumurta

2-3 yemek kaşığı pirinç

5-6 su bardağı su

Sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı nane

Yapılışı

Su haricindeki malzemeleri tencereye alıp çırpın. Ocağa alın ve suyu yavaş yavaş ilave edin.

Kaynayana kadar karıştırın ve 10-15 dakika kadar kaynatıp ocaktan alın.

Tereyağı ve naneyi küçük bir tavada kızdırıp servis esnasında üzerine dökün.

Garnitürlü enginar dolması

Malzemeler

4 adet enginar

1 adet soğan

1 adet havuç

1 adet patates

1 çay bardağı bezelye

3 diş sarımsak

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet portakal

3 çay kaşığı kadar un

3 çay kaşığı kadar şeker

dereotu, maydanoz

tuz

Enginarları temizleyin ve derin bir kase içerisine yerleştirin. Üzerini aşacak kadar su koyup, 1 adet limonun suyunu üzerine ekleyin. Bir süre bu şekilde bekletin.

Garnitürü hazırlamak için zeytinyağı tencereye alın. Üzerine doğradığınız soğanı, sarımsağı koyup kavurun. Üzerine havuç ve patatesi ilave edip kavurmaya devam edin. Birkaç dakika sonra son olarak bezelyeyi ilave edin.

Tuz, şeker ve portakal suyunu tencereye ekleyip demlenmesini sağlayın.

Ayrı bir kasede un ve bir miktar suyu eritin. Enginarların suyundan 2 bardak içerisine ilave eidp karıştırın.

Pişmekte olan garnitürlerin içine enginarları çukur kısımları alta gelecek şekilde dizin.

Daha sonra hazırladığınız unlu limonlu suyu enginarların üzerine dökün, yarım limonuda sıkıp suyunu ayarlayın.

20-25 dakika kadar kapağı kapalı şekilde pişirin.

Pişirme süresinin sonuna doğru enginarları ters çevirip, alt kısmınında biraz pişmesini sağlayın.

Dereotu ya da maydanoz ile süsleyip servis edin.

Tavuklu bulgur pilavı

Malzemeler

2 su bardağı bulgur

3, 5 su bardağı sıcak su

3 adet haşlanmış tavuk butu

2 adet yeşil biber

1 adet soğan

1 adet iri domates

Karabiber, pul biber, tuz,

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım tatlı kaşığı biber salçası

5 yemek kaşığı zeytin yağı

2 yemek kaşığı tereyağ

Bütün sebzeleri doğrayarak hazırlayın. Tencerenin içine yağı ve biberleri alın. Ardından soğanları ilave edin ve kavurun.

Kavrulan biber ve soğanların üzerine domatesi ekleyip bir süre daha kavurun. Son olarak salçayı ilave edip, ezin.

Bulgurları da ilave ettikten sonra baharatları ve sıcak suyu döküp, karıştırdıktan sonra kapağını kapatın.

Tavukları küçük parçalar halinde ayırın ve pilavı ocaktan almadan 10-15 dakika önce ekleyin.

Muzlu krep pasta

Malzemeler

3 adet yumurta

2 su bardağı un

1 çay bardağı toz şeker

2,5 su bardağı süt

yarım çay bardağı sıvıyağ

vanilya

Kreması için;

1 litre süt

1 çay bardağı şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

Soğuk karışım için;

toz kremşanti

2 adet muz

2 yemek kaşığı süt

Yapılışı

Öncelikle tencereye süt, şeker, nişasta, pirinç unu ve unu alarak orta ateşte karıştırarak kaynatın.

Göz göz olduktan 5 dakika sonra içerisine tereyağını ilave ederek ocaktan alın. Soğuması için bir kenara bırakın.

Derin bir kap içerisine yumurta ve toz şekeri köpürecek şekilde çırpıp, sıvıyağı ve sütü ilave edin. Ardından kalan malzemeleri homojen olacak şekilde yavaş yavaş ekleyerek cıvık bir kek hamuru elde edin.

Krepleri birer kepçe olacak şekilde tavaya dökerek pişirin. Bir tepsi ya da mutfak bezinin üzerine aralıklı şekilde dizin.

Krema sıcaklığını verdikten sonra toz kremşantiyi içerisine ekleyin. Ardından süt ve muz püresini ilave ederek, mutfak robotundan geçirin.

İlk sıcağını atmış krepleri bir kalıp yardımıyla tam yuvarlak şekilde kesin.

Servis tabağı üzerine, krep ve kremayı sırasıyla dizerek birleştirin.

Dilerseniz kakao atarak ya da krep hamuruna da muz ekleyerek yeni tarifler elde edebilirsiniz.