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Siyaset Günün fıkrası Mahmut Tanal'dan: CHP dini hassasiyetlerin güvencesi
Siyaset

Günün fıkrası Mahmut Tanal'dan: CHP dini hassasiyetlerin güvencesi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Müslümanlara iade-i itibar yapan AK Parti iktidarını muhafazakarlık üzerinden hedef alırken, 28 Şubat'ın baş mimarı CHP için, "84 milyonun yaşam tarzının, dini ve milli hassasiyetlerin güvencesi, CHP'dir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 01:46:00 -
Günün fıkrası Mahmut Tanal'dan: CHP dini hassasiyetlerin güvencesi

 yeniakit.com.tr 

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar gazetesinin manşet haberi üzerinden AK Parti iktidarını hedef almak isterken gülünç duruma düştü.

Karar gazetesi, Pazar gününün manşetinde, AK Parti iktidarını hedefe koyarak, "Dindar seçmen kaygılı" başlığını kullandı.

AK Parti'yi muhafazakarlık üzerinden hedef aldı

Karar'ın haberini Twitter hesabından paylaşan CHP'li Tanal, iktidar olduğu günden bu yana, Türkiye'deki bütün dini özgürlükleri yeniden tesis eden AK Parti iktidarını, "AKP'nin İslam'a zararı, 100 yılda telafi edilmez. AKP'yi 'muhafazakar' bir parti olarak tanımlamak, muhafazakar kesimlere hakarettir! " sözleri ile hedef aldı.

Kendi söylediğine kendi inanıyor mu?

"AKP, Milli Görüş'ün birikimiyle iktidara geldi, sonradan gömleği çıkarıp başka yerlere savruldu." diyen Tanal, 28 Şubat darbesinde inançlı insanlara yapılan zulmün baş mimarı, genel başkanının başörtüsü için, "Bir metrekarelik bez parçası." dediği, Türkçe ezan rezilliğinin müsebbibi CHP'yi, "Dini hassasiyetlerin güvencesi" ilan etti derek şu ifadeleri kullandı:

"84 milyonun yaşam tarzının, dini ve milli hassasiyetlerin güvencesi, CHP'dir. Türkiye'de başörtüsü yasağı sorunu tarihe karışmıştır. AKP kadrolarının yine din istismarlığına soyunmasına izin vermeyelim. Ekonomik krizden çıkışın tek yolu, AKP'den seçimde kurtulmaktır."

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