  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Şanlıurfa’da şok baskın! Ahırdan çıkan kaçak kripto tesis herkesi hayrete düşürdü

İddialar güçlendi, Ankara kulisleri hareketlendi: Bay Kemal dönüyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yeni bir eşikteyiz! 2026 yılı bizim için çok kritik

Çin zulmü altında tecavüze uğrayan bir Müslüman Uygur Türkü kızı imamdan öyle bir şey istediki… İmam gözyaşlarını tutamadı

Gazetecileri öldüren İsrail, ama sicili kötü denilen Türkiye!

Balıkesir Sındırgı'da deprem meydana geldi!

Meteoroloji uyardı: Tedbirinizi alın! Önce sağanak sonra kar geliyor

Denizhan-76 Avrupa’ya adım attı! Türkiye’nin savunma hamlesi Yunanı ürküttü

Bölge ülkeleri yerli savunma sistemlerimize yoğun ilgi gösteriyor ‘Hava’mıza hayran kaldılar

3 çocuk öldü, 1'i yoğun bakımda Yangın faciası
Gündem Günün en acı haberi Kayseri'den
Gündem

Günün en acı haberi Kayseri'den

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Günün en acı haberi Kayseri'den

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne, oğlu ve kızı memleketleri Kayseri'de yan yana son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Akçadağ-Kozluca Çayırdüzü Mevkii’nde meydana geldi. Malatya istikametine seyir halinde olan Mustafa Nuri Taşkanat (39) idaresindeki 38 YD 898 plakalı Volkswagen marka minibüs, aynı yöne seyreden bir tıra arkadan çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Saadet Taşkanat (66) ve Rukiye Sarımermer (47) hayatını kaybetti.

 

 

Feci kazada hayatını kaybeden anne, oğlu ve kızının cenazeleri işlemlerin ardından memleketleri Kayseri’ye getirildi.

Mustafa Nuri Taşkanat, Saadet Taşkanat ve Rukiye Sarımermer’in cenazeleri, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

14 gün sonra acı haber geldi!
14 gün sonra acı haber geldi!

Yerel

14 gün sonra acı haber geldi!

Kaldırım faciasından acı haber: 8 yaşındaki Elif kurtarılamadı
Kaldırım faciasından acı haber: 8 yaşındaki Elif kurtarılamadı

Yaşam

Kaldırım faciasından acı haber: 8 yaşındaki Elif kurtarılamadı

3 çocuk öldü, 1'i yoğun bakımda Yangın faciası
3 çocuk öldü, 1'i yoğun bakımda Yangın faciası

Gündem

3 çocuk öldü, 1'i yoğun bakımda Yangın faciası

Acı haber! 4 Filistinli daha şehit edildi
Acı haber! 4 Filistinli daha şehit edildi

Dünya

Acı haber! 4 Filistinli daha şehit edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı
Gündem

Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı

Savcılığa ifade vermeye giden tanık, Nuray Mert’e başından geçenleri tek tek anlattı. “Benim gizli olarak verdiğim ifade İmamoğlu’na yakın..
İddialar güçlendi, Ankara kulisleri hareketlendi: Bay Kemal dönüyor!
Gündem

İddialar güçlendi, Ankara kulisleri hareketlendi: Bay Kemal dönüyor!

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın ilk kez ortaya attığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasete döneceği iddiaları güçleniyor. Sayan, Bay Ke..
ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...
Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...

Küresel piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50- ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23