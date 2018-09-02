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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

02 Eylül 2018 Pazar 06:27
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

Şüphesiz, Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü sevmez.

(Hacc Suresi, ayet: 38)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

Pahalılığı arttırmak için fiyatlara müdahale eden kimseyi, kıyamet gününde büyük bir ateşin üzerinde oturtmayı Allah Teâlâ üzerine almıştır.

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, V/27)

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 06:27
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. İnananlar
  3. hainler
  4. nankör
  5. pahalılık
  6. fiyatlara müdahale
  7. zam yapmak

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