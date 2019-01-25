Günümüzün "Mimar Sinan"ları bu yarışma ile keşfedilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Cami Tasarım Fikir Yarışması’ ile yeni Mimar Sinan'lar keşfetmek istiyor. Akşam'ın haberine göre, Çevre Bakanı Murat Kurum “Camilerdeki mimariyi bugünün teknolojisiyle harmanlamayı istiyoruz. Minarelerimizi semaya yükseltecek yeni Mimar Sinanlar arıyoruz” diye konuştu.

Yeni "Mimar Sinan"lar arıyoruz

Kurum, "Sosyal imkanlarla donatılmış camiler inşa etmek için yeni fikirlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden minarelerimizi semaya yükseltecek yeni Mimar Sinanlar arıyoruz” diye konuştu. "Medeniyetimizde şehir, ‘Cuma kılınır, Pazar kurulur’ şeklinde tarif edilir” diyen Kurum, “Camiler sosyal hayatın merkezinde, insanların buluştuğu mekanlardır” dedi.

Medeniyetin sağlam mirası olan camilerdeki mimari anlayışı bugünün teknolojisiyle harmanlamak istediklerini belirten Kurum, şunları söyledi: “Mimari açıdan şehrin yapısına uygun, ihtiyaca cevap verebilen, sosyal imkanlarla donatılmış camiler inşa etmek için yeni fikirlere ihtiyaç duyuyoruz. Ecdadımızın bize bıraktığı ve bugün asırlar geçmiş olmasına rağmen tüm ihtişamıyla ayakta duracak eserler inşa edebilirsek bizlere yüklenen görevi layıkıyla yerine getirmiş olacağız.”

Yarışmada toplam 720 bin lira ödül olacak

Projeler 10 Nisan’a kadar teslim edilecek. Sonuçlar ise 3 Mayıs’ta açıklanacak. Yarışma için 2 farklı kategoride 720 bin lira ödül verilecek. 200 kişilik cami için birincilik ödülü 90 bin lira olarak belirlendi. İkincilik ödülü 70 bin, üçüncülük ödülü 50 bin, 3 adet mansiyon ödülü ise 25 bin lira oldu.

Taksim meydanında kubbesine alem dikilen cami

Taksim’de yapımı süren caminin inşaatı hızla ilerliyor. Son olarak caminin ana kubbesinin üzerine alem yerleştirildi. Temeli 17 Şubat 2017’de atılan caminin yapımı devam ediyor. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzası taşıyan camide ana kubbenin üzerine vinç yardımıyla alem yerleştirildi. Taksim Meydanı’ndan geçen yerli ve yabancı turistler, alemin fotoğrafını çekti. Tamamlandığında camide toplam 2 bin 500 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

Ekip olarak yarışmaya katılacakların başında mimar olması gerekecek

Yarışmaya sadece mimarlar katılabilecek. Ekip olarak katılım sağlanması durumunda ise ekip başının mimar olması şartı aranacak. Ekipteki diğer kişiler ilgili meslek grupları olan şehir planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, mühendislik, ilahiyat, sosyoloji, mimarlık tarihi, sanat tarihi gibi mesleklerden oluşabilecek. Konunun niteliğine bağlı olarak iç mimarlık, peyzaj, mühendislik gidi mesleklerden danışmanlık hizmeti alınabilecek.