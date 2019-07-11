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Günübirlikçiler milli parkı kirletip gitti

Hava sıcaklarının Aydın’da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile vatandaşlar deniz kenarlarına akın etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:35
Günübirlikçiler milli parkı kirletip gitti

Hava sıcaklarının Aydın’da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile vatandaşlar deniz kenarlarına akın etti. Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı’na gelen vatandaşların gün sonunda bıraktıkları atıklar ise tatilcileri isyan ettirdi.


Son ayların en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın’da vatandaşlar serinlemek için çareler aramaya başladı. Genellikle serinlemek için deniz kenarlarını tercih eden Aydınlıların en çok tercih ettiği yer Milli Park oldu. Dilek Yarımadası Milli Parkı’na sabahın erken saatleri ile akın eden vatandaşlar yoğunluk yaşatıyor. Dilek Yarımadası Milli Parkı sosyal medya sayfasından özellikle hafta sonu yapılan duyurular ile Milli Park’ın yoğunluktan dolayı araç girişine kapandığı ve ziyaretçilerin toplu taşıma araçlarını kullanmaları veya alternatif alanları tercih etmeleri yönünde duyurular yapılıyor. Turistlerin yanı sıra günübirlik tatilcilerin de tercih ettiği Milli Park’ın gün sonundaki hali ise duyarlı vatandaşları çileden çıkartıyor.



İçimiz acıyor


Alkol şişeleri ve karpuz kabuklarının gün sonunda yerlere atıldığını gören tatilciler, “Milli Park hepimizin kullanımına açık bir yer. Burada bu kötü görüntüler oluşmasın doğamız kirlenmesin diye çöp konteynerleri konmuş ama insanlarımızın bir çoğu maalesef duyarsız. Çöplerini birkaç metre ötesindeki konteynerlere atmak yerine yere atmışlar. Uyarınca da sanki biz suçluymuşuz gibi davranıyorlar. Bu konuda önlem alınmasını istiyoruz. Buraya kafa dinlemeye, stresten uzaklaşmaya geliyoruz. Ancak bu görüntüleri görmek içimizi acıtıyor ve bizi strese sokuyor. İnsanları duyarlı olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:35
  1. doğa

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