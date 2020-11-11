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Ekonomi Günü geçmiş vergi borcu hangi bankalara ödenir?
Ekonomi

Günü geçmiş vergi borcu hangi bankalara ödenir?

Yapılandırılan vergi borcu nereye ödenir? | Milyonlarca vatandaş ödeyemediği vergi borçlarını uygun koşullarda yapılandırıyor. Vatandaşlar yapılandırmaya gittikleri vergi borçlarının nerede nasıl ödeneceğini araştırıyor. Peki, yapılandırılan vergi borçları bankadan mı ödenir?

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:34:00 -
Günü geçmiş vergi borcu hangi bankalara ödenir?

Geciken vergi borcu nereye ödenir? | Vergi borcunu ödemek isteyen vatandaşlar günü geçmiş vergilerin hangi bankalardan ödeneceğini araştırıyor. Peki, geçmiş vergi borçları nereye ödenir?

Günü geçmiş vergi borcu hangi bankalara ödenir?

Vergi borçları, vergi daireleri, İnteraktif Vergi Dairesi, E devlet, banka şubeleri ve dijital bankacılık kanallarından ödenebiliyor. Günü geçmiş vergi borçlarını ise vergi daireleri, İnteraktif Vergi Dairesi ve ya E devlet üzerinden ödeyebilirsiniz.

VERGİ BORCU ÖDEYEBİLECEĞİNİZ BANKALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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