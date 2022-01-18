Güntekin Onay ile Tugay Kerimoğlu ÇUVALLADI!

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı öncesi yayıncı kuruluşta Güntekin Onay ve Tugay Kerimoğlu'nun Alesandar Pesic ve Lucas Biglia için yaptığı yorumlar akıllara durgunluk getirdi.

Ligin 21. haftasında 32 puanla 7. sırada bulunan Beşiktaş 30 puanla 11. sırada yer alan VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşma öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports'da yapılan yorumlarsa şaşırttı.

Alesandar Pesic sakatlandı

Gol krallığı listesinde birinci durumda bulunan Karagümrüklü Alesandar Pesic sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'a karşı kadroda yer almadı. 1 metre 90 santim boyundaki santrafor 20 maçta 12 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı.

Güntekin Onay sakatlığı göz ardı etti

Ev sahibi takımın oyuncusu sakatlığı nedeniyle ilk 11'de yer almazken yayıncı kuruluşta şaşırtıcı yorumlar yapıldı. Moderatör Güntekin Onay, şu yorumu yaptı: "Pesic hafta sonunda çok iyi bir futbol oynamıştı Çaykur Rizespor karşısında... 1 gol 1 asistle... Ligin en formda oyuncularından biri. Ama bugün kulübede."

Bunun üzerine yorumcu Tugay Kerimoğlu Pesic için "Herhalde hafta içi hafta zonu dinlendirme düşüncesi oldu" dedi. Yayıncı kuruluşta oyuncunun sakatlığının bilinmemesi şaşkınlık yaratırken Güntekin Onay, "Belki taktiksel bir değişiklik olabilir" yorumunu yaptı.

Tugay Kerimoğlu'ndan Biglia sorusu

Bunun üzerine Tugay Kerimoğlu, "Volkan Hoca'nın kafasından ne geçtiğini bilmiyoruz. Taktiksel değişiklik olabilir ama bu değişikliğin içinde Biglia yok. Bu oyunu nasıl yönlendirecek, bu oyunun temposunu nasıl yükseltip düşürecek? Baskıdan nasıl çıkacak?" dedi.

Karagümrük'ün Arjantinli oyuncusu Lucas Biglia, Çaykur Rizespor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Oyuncu, bu yüzden Beşiktaş karşısında forma giyemiyor. Bu durumun yayıncı kuruluş yorumcuları tarafından bilinmemesi ise şaşkınlık oluşturdu. Biglia, bu sezon Karagümrük formasıyla çıktığı 17 maçta 3 asist yaptı.