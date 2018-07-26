Günpınar Şelalesi nerede? Günpınar Şelalesi’ne nasıl gidilir?

Türkiye’nin her yeri cennetten bir köşe adeta. Ancak öyle bir yer var ki doğasıyla, bitki örtüsüyle tam bir görsel şölen sunmakta işte o yer Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi. Günpınar Şelalesi Malatya’nın Darende ilçesinde bulunmakta.

Günpınar Şelalesi Malatya ili Darende ilçesi sınırlarında, Tohma Çayı'nın kolu Şuhul Deresi üzerindeki şelaledir. Şelalenin adı eskiden yakınında bulunan köye atfen Aşudu Şelalesi olarak kullanılıyordu.Öncelikle Şelalenin fiziki özelikleri ile ilgili kısa bir bilgi verelim. Şelale ilçeye yaklaşık 7 km uzaklıktadır. Şelaleyi besleyen birden fazla farklı kaynak vardır şelalenin suyu 40 metre yükseklikten adeta dans eder gibi yere düşmektedir. Bu manzara şelaleyi muazzam kılmaktadır.