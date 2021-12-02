Günlük vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca'dan aşı uyarısı

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Aralık koronavirüs verileri yayınlandı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız."