  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!
Gündem Günlük koronavirüs verileri açıklandı! Vaka sayısı 5 bin sınırına kadar düştü
Gündem

Günlük koronavirüs verileri açıklandı! Vaka sayısı 5 bin sınırına kadar düştü

Sağlık Bakanlığı, 6 Haziran 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 19:44:00 - 2021-06-06 19:49:04
Günlük koronavirüs verileri açıklandı! Vaka sayısı 5 bin sınırına kadar düştü

6 Haziran 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Vaka sayısında istikrarlı düşüş

Buna göre; 6 Haziran 2021 Pazar günü 204 bin 827 test yapılırken, 5 bin 386 yeni vaka, 482 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 96 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 6 bin 3 kişi de iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şanslıyız

Ak parti kongreleri bitti, diğerlerine zaten yasak.
  • Yanıtla

refik zengin

Geçen yazda böyle olmuştu.Bu virüs kışın azıyor.Bunu sokaktaki vatandaşlar biliyor,bilim kurulu üyeleri bilemiyor.Hayretki ne hayret
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay