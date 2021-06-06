Günlük koronavirüs verileri açıklandı! Vaka sayısı 5 bin sınırına kadar düştü
Sağlık Bakanlığı, 6 Haziran 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
6 Haziran 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
Vaka sayısında istikrarlı düşüş
Buna göre; 6 Haziran 2021 Pazar günü 204 bin 827 test yapılırken, 5 bin 386 yeni vaka, 482 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 96 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 6 bin 3 kişi de iyileşti.