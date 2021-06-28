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Gündem Günlük koronavirüs verileri açıklandı! İşte vefat ve vaka sayısında son durum
Gündem

Günlük koronavirüs verileri açıklandı! İşte vefat ve vaka sayısında son durum

Sağlık Bakanlığı, 28 Haziran 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 19:46:00 - 2021-06-28 19:50:57
Günlük koronavirüs verileri açıklandı! İşte vefat ve vaka sayısında son durum

28 Haziran 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

55 vatandaşımız hayatını kaybetti

Buna göre, son 24 saatte 223 bin 525 test yapılırken, 5 bin 283 yeni vaka, 431 de yeni hasta tespit edildi. 28 Haziran 2021'de 58 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 5 bin 327 hasta da iyileşti. 

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