Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Hala 50 bin'in üzerinde seyrediyor!
Sağlık Bakanlığı, 10 Nisan 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
10 Nisan 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
Vaka sayısı 50 bin'in üzerinde!
Buna göre; 10 Nisan 2021 Cumartesi günü 302 bin 735 test yapılırken, 52 bin 676 yeni vaka, 2 bin 497 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte, 248 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 32 bin 539 kişi de iyileşti.