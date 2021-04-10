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Gündem Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Hala 50 bin'in üzerinde seyrediyor!
Gündem

Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Hala 50 bin'in üzerinde seyrediyor!

Sağlık Bakanlığı, 10 Nisan 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 20:53:00 - 2021-04-10 21:01:04
Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Hala 50 bin'in üzerinde seyrediyor!

10 Nisan 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Vaka sayısı 50 bin'in üzerinde!

Buna göre; 10 Nisan 2021 Cumartesi günü 302 bin 735 test yapılırken, 52 bin 676 yeni vaka, 2 bin 497 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte, 248 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 32 bin 539 kişi de iyileşti.

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