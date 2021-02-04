Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti

4 Şubat 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Buna göre; 4 Şubat Perşembe günü 145 bin 67 test yapılırken, 7 bin 909 yeni vaka, 627 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 113 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 8 bin 815 hasta da iyileşti.

Bakan Koca'dan artış uyarısı

Vaka sayılarındaki yükselmeye dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Hareketliliği artıracak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan uzak duralım. Kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım." dedi.