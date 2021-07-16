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Gündem Günlük koronavirüs ve aşılanma verileri açıklandı! Vaka sayısı 7 bin sınırında
Gündem

Günlük koronavirüs ve aşılanma verileri açıklandı! Vaka sayısı 7 bin sınırında

16 Temmuz 2021 Cuma gününe ait koronavirüs ve aşılanma verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 20:26:00 - 2021-07-16 20:52:27
Günlük koronavirüs ve aşılanma verileri açıklandı! Vaka sayısı 7 bin sınırında

Sağlık Bakanlığı, 16 Temmuz 2021 Cuma gününe ait koronavirüs ve aşılanma verilerini açıkladı.

35 vatandaşımız hayatını kaybetti

Buna göre, 16 Temmuz 2021 Cuma günü 229 bin 582 test yapılırken, 6 bin 918 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 35 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 5 bin 84 hasta da iyileşti.

Bakan Koca uyarmıştı!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılanma seviyesi düşük kalan illerimizde vaka sayıları artıyor." diyerek uyarıda bulunmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iller için kritik uyarı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iller için kritik uyarı!

Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iller için kritik uyarı!

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Yorumlar

Vatandas

200 bin suriyeli ulkelerinde bayram tatiline gidiyor. Muhtemelen donuste hepsi hastalık getirecek.  
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