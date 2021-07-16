Günlük koronavirüs ve aşılanma verileri açıklandı! Vaka sayısı 7 bin sınırında
16 Temmuz 2021 Cuma gününe ait koronavirüs ve aşılanma verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
Sağlık Bakanlığı, 16 Temmuz 2021 Cuma gününe ait koronavirüs ve aşılanma verilerini açıkladı.
35 vatandaşımız hayatını kaybetti
Buna göre, 16 Temmuz 2021 Cuma günü 229 bin 582 test yapılırken, 6 bin 918 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 35 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 5 bin 84 hasta da iyileşti.
Bakan Koca uyarmıştı!
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılanma seviyesi düşük kalan illerimizde vaka sayıları artıyor." diyerek uyarıda bulunmuştu.