  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:39:44 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İZMİR (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 843 bin 102 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 832 bin 148 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 630 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 206 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 843 bin 102 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 832 bin 148 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 35,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi. 

Öte yandan, dün 1427 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 381 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan açıklama geldi: Türk gemisine yapılan operasyona Türkiye müdahale etti
Dünya

Almanya'dan açıklama geldi: Türk gemisine yapılan operasyona Türkiye müdahale etti

Yunanistan ile birlikte haydutluk yaparken suç üstü olan Almanya, Doğu Akdeniz'de Alman firkateyni tarafından durdurulan Türkiye bandıralı g..
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat ve günleri
Gündem

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat ve günleri

65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kararının ardından 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ile ilgili saatleri, günleri..
Türk gemisine baskın emrini kimin verdiği ortaya çıktı!
Gündem

Türk gemisine baskın emrini kimin verdiği ortaya çıktı!

Libya'ya insani yardım götüren Türk gemisi, Alman Deniz Kuvvetleri tarafından durdurularak arandı. Gemide yasadışı herhangi bir şey bulunama..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay