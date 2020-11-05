Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 833 bin 981 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 824 bin 53 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 476 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 862 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 833 bin 981 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 824 bin 53 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1939 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 867 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.